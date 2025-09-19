Fitch, atteso per stasera il rating sull’Italia: possibile un upgrade

A mercati chiusi arriverà la decisione dell’agenzia, che di recente ha declassato la Francia. Secondo molti analisti - come avvenuto per Spagna e Portogallo - Roma potrebbe ottenere una “promozione” rispetto all'attuale livello ‘BBB', grazie al miglioramento delle prospettive dei conti pubblici e alla stabilità politica. Un anno fa Fitch ha già migliorato l'outlook di Roma portandolo da 'stabile' a ‘positivo'

È attesa in serata, a mercati chiusi, la decisione di Fitch sul rating dell'Italia. L'attenzione è particolarmente alta, soprattutto dopo il declassamento della Francia ad A+ , con Parigi al centro delle turbolenze politiche seguite alla crisi del governo Bayrou, e in vista, a fine giornata, di un nuovo verdetto per la Francia da parte di Dbrs ( RATING: I PAESI CON LA TRIPLA A ).

Possibilità di upgrade per l’Italia

Secondo molti analisti - anche a seguito degli upgrade della scorsa settimana per Spagna e Portogallo - l'Italia potrebbe ottenere una “promozione” rispetto all'attuale livello ‘BBB', grazie al miglioramento delle prospettive dei conti pubblici e alla stabilità politica. Un anno fa Fitch ha già migliorato l'outlook di Roma portandolo da 'stabile' a ‘positivo', lasciando intravedere un possibile scatto in avanti per l'affidabilità del credito.

Cosa dicono gli esperti

"L'Italia ha dimostrato un impegno coerente e credibile per il risanamento dei conti pubblici, il che rafforza l'ipotesi di un miglioramento dell’affidabilità creditizia", osserva Filippo Mormando, strategist del debito sovrano europeo di Bbva. Sulla stessa lunghezza d'onda Luigi de Bellis, responsabile della ricerca di Equita, secondo cui l'Italia ha raggiunto "un mix virtuoso" di fattori tra cui la disciplina fiscale, la stabilita' politica e il crescente appetito per le sue obbligazioni tra gli investitori internazionali. Inoltre, con lo spread Btp/Bund ai minimi dal 2015 la percezione del rischio Paese si è ridotta notevolmente.