Moody's conferma rating Italia a Baa3, alza outlook a positivo

Sul fronte del debito pubblico, l'agenzia finanziaria scrive in una nota che raggiungerà il 138,4% del pil nel 2026 e nel 2027, in aumento rispetto al 135,3% dell'anno scorso

Moody's conferma il rating Baa3 per l'Italia e alza l'outlook da stabile a positivo. L'agenzia finanziaria scrive in una nota che il debito pubblico del Bel Paese raggiungerà il 138,4% del pil nel 2026 e nel 2027, in aumento rispetto al 135,3% dell'anno scorso. "Dal 2028 in poi, avanzi primari sostenuti dovrebbero portare il peso del debito a un graduale calo", si legge in una nota. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti esprime soddisfazione: "Il giudizio di Moody's è il frutto del lavoro serio e silenzioso che stiamo portando avanti dall'inizio del governo. Un risultato che arriva, inoltre, in un contesto dove a fronte di giudizi negativi diffusi c'è un paese, l'Italia, al quale viene riconosciuto un upgrade significativo".