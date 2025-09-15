Omicidio Kirk, Fbi: "Killer scrisse che aveva occasione per ucciderlo"

A rivelarlo è stato il capo del Bureau, Kash Patel. Intanto JD Vance ha condotto il "Charlie Kirk show" dopo la sua uccisione: "Dobbiamo rafforzare questo movimento, far crescere la sua voce”, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti riferendosi a Turning Point Usa, l'organizzazione fondata a 18 anni dall'attivista conservatore e diventata il motore del consenso trumpiano tra i giovani ascolta articolo

Il presunto killer di Charlie Kirk, il ventiduenne Tyler Robinson, ha scritto che aveva "l'opportunità di eliminare" l'influencer conservatore e "la coglierò al volo”. A rivelare quanto sta emergendo dalle indagini sull’omicidio del leader di Turning Point USA è stato il capo dell'Fbi, Kash Patel. Il messaggio è stato scritto prima dell'attentato di mercoledì, ha detto Patel a Fox News. Non è chiaro quale forma abbia assunto. Il capo del Bureau lo ha descritto sia come un "biglietto" che come uno "scambio di messaggi di testo". Patel ha riferito che il testo è stato poi "distrutto" ma è stato recuperato dagli investigatori. Intanto il dna prelevato da un cacciavite e da un asciugamano, entrambi trovati insieme al fucile usato per uccidere Charlie Kirk, corrisponde a quello del presunto killer: ad annunciarlo è stato sempre il capo dell'Fbi, Kash Patel. La famiglia di Robinson ha riferito agli investigatori che Robinson aveva "aderito a un'ideologia di sinistra", ha aggiunto Patel.

Vance conduce Charlie Kirk Show: "Fu coraggioso e visionario" Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha condotto il "Charlie Kirk show" dal suo ufficio dopo l'uccisione dell'attivista in Utah: "Gli ultimi giorni sono stati molto duri per me e tutti coloro che sono in questo edificio". Vance ha ricordato che Kirk è stato "cruciale per rielezione di Trump" ed è stato "una delle persone più brillanti che abbia conosciuto ultimamente, capace di ispirare milioni di giovani, coraggioso, visionario". "Ha creato un network per una intera generazione", ha aggiunto Vance, che era amico personale di Kirk. "Dobbiamo rafforzare questo movimento, far crescere la sua voce”, ha detto ancora il vicepresidente riferendosi a Turning Point Usa, l'organizzazione fondata a 18 anni dall'attivista conservatore e diventata il motore del consenso trumpiano tra i giovani, soprattutto nelle università. Approfondimento Omicidio Kirk, come l’inno “Bella ciao” è arrivato sui videogiochi

Editorialista Washington Post "licenziata dopo post su Kirk" Karen Attiah, un'editorialista del Washington Post, ha intanto annunciato di essere stata licenziata dopo aver postato sui social, in seguito all'assassinio dell'attivista di destra Charlie Kirk, messaggi sulla violenza delle armi da fuoco e sui "doppi standard morali". In un post su Substack, Attiah, che è afro-americana, ha affermato che il quotidiano ha giudicato "inaccettabili" i suoi messaggi in cui, dopo la morte di Kirk, l'editorialista aveva espresso avversione per la violenza politica e frustrazione per la mancanza di impegno dell'"America bianca" nel limitare le armi facili. Approfondimento Cosa dicono gli spari negli Usa del nostro mondo virtuale