Tyler Robinson in chat dopo l'omicidio di Kirk: “È stato un mio sosia”

La chat su Discord



L'Fbi aveva appena pubblicato le immagini di un giovane con berretto e occhiali che si allontanava dalla Utah Valley University, chiedendo aiuto per identificarlo. Un conoscente, taggando Robinson in chat, gli aveva inviato le foto scrivendo “wya — dove sei?”. Robinson aveva risposto entro un minuto, sostenendo con tono ironico che fosse il suo sosia a volerlo “mettere nei guai”.

“Tyler ha ucciso Charlie!!!!”, aveva poi scritto un altro utente, sempre per scherzo. La chat risale a giovedì pomeriggio, poche ore prima che Robinson fosse arrestato nella notte con l’accusa di aver ucciso Kirk. Secondo il New York Times, la chat era frequentata da una ventina di persone, molte delle quali non vedevano Robinson di persona da anni. I messaggi, spiega inoltre il Nyt, non chiariscono la motivazione dell'agguato. Dopo la “battuta” sul sosia, un altro utente aveva suggerito che il gruppo avrebbe potuto denunciarlo per incassare la ricompensa di 100.000 dollari offerta dall'Fbi. "Solo se ne ottengo una parte", aveva replicato Robinson. Poco dopo, un altro utente aveva aggiunto, "Qualunque cosa facciate, non andate da McDonald's tanto presto", un riferimento all'arresto di Luigi Mangione, trovato in un fast food e accusato dell'omicidio di un amministratore delegato di un'assicurazione sanitaria a Manhattan. Robinson aveva rilanciato: "Meglio sbarazzarsi anche di questo manifesto e della copia esatta del fucile che ho in giro". E mentre le testate giornalistiche riportavano che le munizioni trovate sulla scena del crimine avevano incisioni con riferimenti all'"ideologia transgender", Robinson fingeva di essere un qualunque lettore di notizie: “Ho sentito che le munizioni contenevano qualcosa a proposito di argomenti trans, ma non hanno pubblicato foto o citazioni esatte". Pochi minuti dopo, tornò a scherzare: "In realtà sono Charlie Kirk, volevo lasciare la politica, quindi ho finto la mia morte, ora posso vivere la vita dei miei sogni in Kansas".