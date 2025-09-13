Charlie Kirk, preso il killer. La moglie: "Porterò avanti sua eredità"

"La voce di mio marito rimarrà e risuonerà più forte e chiara che mai, e la sua saggezza perdurerà", ha detto Erika Kirk in un discorso pubblico. Intanto emergono nuovi dettagli sul profilo di Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio dell’attivista: "La maggior parte dei miei familiari è repubblicana. Non conosco nessuno che sia democratico", ha detto la nonna del ragazzo, ma secondo un amico in passato il giovane aveva espresso opinioni critiche nei confronti del presidente ascolta articolo

"Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea. Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese". Sono queste le prime parole pronunciate dalla moglie di Charlie Kirk in un discorso pubblico, citato dalla Cnn, dopo l’omicidio del marito, l’attivista conservatore ucciso nel campus della Utah Valley University (Uvu) di Orem. Intanto emergono sempre più dettagli sul killer, il 22enne Tyler Robinson: secondo alcuni media americani il giovane è cresciuto in una famiglia fermamente repubblicana e sostenitrice del presidente Donald Trump.

La moglie: "La voce di mio marito risuonerà più forte che mai" "Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, tesoro", ha detto la vedova Erika Kirk. "Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto". Il tour programmato di Charlie Kirk nei campus universitari, "The American Comeback Tour", continuerà dopo il suo omicidio, ha aggiunto Erika Kirk. "Ci saranno ancora altri tour negli anni a venire", ha annunciato, spiegando che l'Americafest, la conferenza annuale di Turning Point Usa, si terrà comunque a Phoenix, in Arizona, a dicembre: "Sarà più grande che mai". "Il programma radiofonico e podcast di cui era così orgoglioso continuerà" e "in un mondo pieno di caos, dubbi e incertezza, la voce di mio marito rimarrà e risuonerà più forte e chiara che mai, e la sua saggezza perdurerà".

"Famiglia repubblicana ma Robinson criticava tycoon" Nel frattempo le persone che conoscevano Tyler Robinson lo hanno descritto come un giovane timido e taciturno che al liceo sosteneva Donald Trump, come pure la sua famiglia. Non risulta abbia mai votato, né che sia iscritto ad alcun partito. Alcune foto sui social media mostrano la famiglia in viaggio e intenta ad attività all'aperto, e in alcune Tyler e i suoi fratelli hanno delle armi in pugno. La nonna del giovane, Debbie Robinson, 69 anni, ha rotto il silenzio affermando di essere sbalordita dalle accuse rivolte al nipote, descrivendolo come un giovane tranquillo e riservato che "non ha mai" parlato di politica, nonostante il fermo sostegno del padre a Trump. "La maggior parte dei miei familiari è repubblicana. Non conosco nessuno che sia democratico", ha assicurato. Il Guardian però ha raccolto la testimonianza di un compagno di liceo di Robinson, che ha chiesto di rimanere anonimo, il quale ha affermato che il ragazzo gli aveva espresso opinioni critiche nei confronti di Donald Trump quando si frequentavano diversi anni fa, nonostante il resto della sua famiglia avesse opinioni sostanzialmente conservatrici. Tuttavia l'amico ha ammesso di non poter essere certo delle più recenti opinioni politiche di Robinson, poiché si erano persi di vista dopo il diploma alla Pine View High School.