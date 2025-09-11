Ucciso Charlie Kirk, chi era l’attivista di destra e cosa è successo

È stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University, il 10 settembre. Aveva 31 anni ed era uno stretto alleato del presidente Trump. Aveva co-fondato Turning Point Usa, nel 2012, la più importante organizzazione giovanile conservatrice negli Usa, con un fatturato stellare e sedi in oltre 850 college. Autore del bestseller "The Maga Doctrine", era molto seguito anche sui social