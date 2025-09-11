Usa, ucciso Charlie Kirk: chi era l’attivista di destra e cosa è successo
È stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University, il 10 settembre. Aveva 31 anni ed era uno stretto alleato del presidente Trump. Aveva co-fondato Turning Point Usa, nel 2012, la più importante organizzazione giovanile conservatrice negli Usa, con un fatturato stellare e sedi in oltre 850 college. Autore del bestseller "The Maga Doctrine", era molto seguito anche sui social
- Charlie Kirk, attivista di destra alleato di Donald Trump e rock star del movimento Maga (make America great again), è morto il 10 settembre, mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University. Kirk stava tenendo una presentazione quando è stato colpito al collo da un proiettile
- Kirk, 31 anni, è stato colpito mentre stava tenendo un discorso davanti agli universitari, ed era seduto sotto una tenda con lo slogan "The American Comeback" stampato sopra. La portavoce dell'università ha riferito che l'attivista è stato colpito circa 20 minuti dopo aver iniziato a parlare nel campus, da una persona che ha sparato dal Losee Center, un edificio a circa 200 metri di distanza. Il campus è stato posto in lockdown ed è rimasto chiuso per tutto il resto del giorno
- Dopo l'accaduto si erano rincorse notizie sul fatto che il responsabile fosse stato catturato, ma poi l'Fbi ha specificato che "il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Le nostre indagini proseguono e continueremo a diffondere informazioni nell'interesse della trasparenza"
- "Il grande, e persino leggendario Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze mie e di Melania vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!", gli ha reso omaggio Trump su Truth. In foto, i due nel 2019
- Il presidente ha diffuso anche un video per rendere omaggio a Charlie Kirk, accusando la retorica della "sinistra radicale" che "per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazi e ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo". "Questo genere di retorica è direttamente responsabile per il terrorismo che stiamo vedendo nel nostro Paese ora e deve cessare ora", ha detto Trump, assicurando che la sua amministrazione combatterà in tutti i modi la violenza politica.
- "In onore di Charlie Kirk, un vero grande patriota americano, ordino che tutte le bandiere americane degli Stati Uniti siano ammainate a mezz'asta fino a domenica sera alle 18", ha annunciato Donald Trump dopo l'uccisione del giovane attivista di destra
- Residente con la famiglia in Arizona, Kirk si era affermato negli ultimi anni come una delle giovani figure di destra più influenti del Paese, diventando uno stretto alleato del presidente Trump e un assiduo frequentatore della Casa Bianca. Alla cerimonia di insediamento del presidente era stato tra gli ospiti d'onore. Aveva pubblicamente promosso cause conservatrici, nonché disinformazione sul Covid, la teoria critica della razza e il negazionismo sul cambiamento climatico.
- Kirk aveva anche co-fondato Turning Point Usa, nel 2012, e da allora era diventato una presenza fissa nei campus universitari, dove organizzava comizi. Turning Point Usa è la più importante organizzazione giovanile conservatrice negli Usa, con un fatturato stellare. Ha sedi in oltre 850 college: registra gli studenti per votare, invita relatori conservatori nei campus e organizza una rete nazionale di leader del governo studentesco di destra.
- Nel 2020, inoltre, Kirk aveva pubblicato il bestseller The Maga Doctrine, diventando milionario grazie agli incassi delle vendite del libro. Era anche conduttore di The Charlie Kirk Show, un programma radiofonico conservatore, dove il presidente Trump era andato più volte come ospite. Su Instagram aveva oltre sette milioni di follower
- Kirk, dopo che Trump aveva vinto il secondo mandato alla Casa Bianca, aveva dato consigli all'amministrazione su vari fronti, anche sulla scelta dei ministri, spostandosi per due mesi in Florida durante la transizione. Il vicepresidente J. D. Vance poi lo aveva portato con sé in Groenlandia nel marzo del 2025. In foto, Kirk e Vance a gennaio 2025