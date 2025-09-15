Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Cosa dicono gli spari negli Usa del nostro mondo virtuale

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

"La stanza dei figli" di Domenico Barrilà è la rubrica con cui esploreremo insieme la prima parte della vita, la gioventù, la “casa” dei bambini e dei ragazzi, la stessa davanti alla quale noi adulti stazioniamo - non di rado vanamente - alla ricerca di indizi che ci aiutino a trovare una chiave di accesso. Oggi parliamo dell'omicidio di Charlie Kirk e di due demoni che ci fanno molto male: la virtualizzazione e l'accelerazione dei processi esistenziali

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ