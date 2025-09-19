Taglio Irpef per redditi fino a 60mila euro? Ecco chi ci guadagnerebbe

Per sapere quali sono i contribuenti che maggiormente guadagnerebbero dal taglio dell’Irpef, è necessario ricordare che attualmente chi ha un reddito compreso tra i 28mila e i 50mila euro rientra nello scaglione del 35%: si tratterebbe dunque di un taglio di due punti percentuali. A ottenere i maggiori benefici dall’eventuale sforbiciata sarebbero tutti quei redditi che si avvicinano alla soglia dei 50mila euro, mentre per chi è vicino a quella dei 28mila i guadagni sarebbero marginali.