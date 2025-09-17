Manovra, si lavora a misure per salari bassi. Ipotesi Dta per banche

Il ministro Giancarlo Giorgetti, interpellato in merito, replica: "Lo apprendo solo adesso". Si farà comunque una "valutazione politica", aveva già chiarito il titolare del Mef. La Lega è favorevole, con Salvini pronto ad incontrare gli a.d. Ma gli alleati rumoreggiano. FI non arretra: "No a nuove tasse, nessuna ipotesi di tassare gli extraprofitti, le banche italiane sono già le più tassate d'Europa". Mentre Fratelli d'Italia è cauta: "Bisogna studiare delle misure che siano eque”

Per approfondire: Manovra 2026, dal taglio Irpef a rottamazione e Tfr per le pensioni anticipate: le ipotesi