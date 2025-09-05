Manovra, ipotesi soglia esentasse buoni pasto a 10 euro. Le novità

L’Anseb spiega sul proprio sito che gli attori sul mercato dei buoni pasto sono quattro: i datori di lavoro (per cui è comunque vantaggioso, a fini fiscali, elargire i buoni) e i lavoratori stanno agli estremi, nel mezzo ci sono le società emettitrici che vendono i buoni pasto alle aziende e gli esercizi erogatori dei servizi di ristorazione che li accettano in pagamento, come possono essere i supermercati e gli altri punti vendita di generi alimentari convenzionati