Consumi, verso stangata da 416 euro a famiglia: tutti i rincari

Bisogna considerare poi l’andamento generalizzato dei prezzi. Secondo gli ultimi dati Istat, il tasso di inflazione ad agosto ha segnato un lieve rallentamento attestandosi a +1,6% su base annua. A guidare la discesa sono soprattutto i beni energetici, sia regolamentari che in un mese passano da +17,1 a +12,9% sia non regolamentari, con una flessione da -5,2 a 5,9%.