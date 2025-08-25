Manovra, da taglio Irpef a rottamazione: governo a caccia di risorse

Non è una novità che per Matteo Salvini e la Lega, uno dei cardini per la manovra sia la pace fiscale. La rottamazione definitiva delle cartelle "per noi sarà sicuramente la priorità”, ha detto il vicepremier mentre Forza Italia spinge per la riduzione delle tasse al ceto medio. In Parlamento riprenderà dopo la pausa estiva il lavoro sul disegno di legge della Lega per una quinta rottamazione, che la commissione Finanze del Senato punta a chiudere entro settembre. Sul tema si mantiene cauto il viceministro delle Finanze Maurizio Leo, che non si è mai detto contrario, pur ricordando che sul magazzino delle cartelle è al lavoro una commissione ministeriale e qualsiasi intervento "dovrà inserirsi - ha spiegato in una recente intervista - in un quadro coerente e realistico”.

