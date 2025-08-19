Pensioni, ipotesi stop ad aumento età. Cosa potrebbe succedere

In un’intervista a Repubblica, il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha spiegato un’ipotesi al momento sul tavolo: “Credo che i 64 anni possano diventare la vera soglia di libertà pensionistica. Oggi la possibilità è limitata ai contributivi puri. Valutiamo i costi per estenderla anche a chi è nel sistema misto. Vogliamo rafforzare poi la previdenza complementare, anche permettendo di usare il Tfr girato all'Inps come rendita per alzare le pensioni e uscire a 64 anni. Per me conta la volontà politica: bloccare l'aumento dell'età pensionabile. Abbiamo già un'età molto avanzata per andare in pensione, non serve migliorarla ulteriormente. È una richiesta precisa della Lega, sostenuta dal ministro Giorgetti. Troveremo le risorse. In un primo momento la Ragioneria parlava di 200 milioni. Valuteremo”. Tuttavia, la Ragioneria dello Stato non è convinta neanche di questa soluzione: nel proprio rapporto ha spiegato che “comporterebbe il venir meno del contributo integrativo della previdenza complementare” e determinerebbe un “peggioramento della sostenibilità del sistema pensionistico italiano”