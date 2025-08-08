Introduzione

Con la stretta sugli anticipi, da Quota 103 a Opzione Donna e Ape Sociale, i requisiti per accedere alla pensione anticipata a 64 anni sono oggi più esigenti. Attualmente la possibilità è riservata ai lavoratori cosiddetti “contributivi puri”, coloro che hanno iniziato l’attività dopo il passaggio al sistema contributivo, il 1° gennaio 1996. Chi ha compiuto 64 anni e versato almeno 20 anni di contributi effettivi può lasciare prima il lavoro a patto che l’assegno superi di 3 volte il minimo sociale Inps: 1.616 euro mensili.