Un capitolo dell’analisi è dedicato a chi ha beneficiato delle agevolazioni fiscali per attirare forza lavoro in Italia dall’estero. Il regime dei “docenti e ricercatori”, con reddito tassato al 10%, è stato applicato a 4.774 lavoratori dipendenti, per un ammontare lordo medio di 56.411 euro. Il regime degli “impatriati” ha coinvolto invece 44.881 lavoratori dipendenti, per un ammontare lordo medio del reddito da lavoro dipendente di 120.922 euro. Poi c’è il regime dei neo-residenti, agevolazione introdotta nel 2017 a favore delle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, e che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata in via forfetaria nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui risulta valida l’opzione (per i soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza successivamente al 10 agosto 2024, l’importo dovuto è elevato a 200mila euro). In base ai dati delle dichiarazioni del 2024, 1.631 contribuenti hanno usufruito del regime: il 48,4% ha dichiarato redditi in Italia per 102,5 milioni di euro.