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Economia

Quali sono i quartieri più ricchi e più poveri in Italia? Cerca il tuo

Raffaele Mastrolonardo

Le dichiarazioni al fisco del 2025 (anno d’imposta 2024) mostrano come si distribuiscono i redditi nei maggiori centri italiani e le differenze, spesso grandi, tra un’area e l’altra. Le cartine interattive. 

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