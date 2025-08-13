Manovra, taglio Irpef: ipotesi 33% per redditi fino a 60mila euro

Intanto, un primo giro di incontri al Mef con i ministri è già iniziato prima della pausa estiva. Orazio Schillaci ha annunciato di avere spuntato due miliardi in più per la sanità. Ma la lista di interventi che si vorrebbero mettere in campo è lunga. C'è da stabilizzare l'Ires premiale, appena sbloccata, come ha già anticipato il viceministro all'Economia Maurizio Leo. E poi ci sarebbero i mille agenti in più per la polizia penitenziaria chiesti dalla stessa Giorgia Meloni. E ancora la moda, da sostenere con un credito d'imposta ad hoc (da 250 milioni) su cui punta il ministro Adolfo Urso. Da trovare anche il finanziamento dell'estensione della Zes a Umbria e Marche, appena approvata in Consiglio dei ministri. E bisognerà capire come ricalibrare il tetto agli stipendi della Pa, dopo che la soglia dei 240mila euro introdotta dal governo Renzi nel 2014 è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. La Lega spera anche nel blocco dell'età pensionabile ("la Ragioneria in un primo momento parlava di 200 milioni, vedremo", ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon). Sempre Forza Italia ha già messo nel novero delle richieste la "detassazione degli straordinari" e pure "dei rinnovi contrattuali"

