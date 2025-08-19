Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: le misure allo studio

Ad aiutare il governo Meloni verso la manovra, intanto, sono arrivate le notizie sulle entrate dello Stato del periodo tra gennaio e giugno del 2025: le entrate tributarie e contributive nel semestre infatti sono aumentate di 33,8 miliardi di euro (+8,4%) rispetto all'analogo periodo del 2024. In aumento di 21,3 miliardi le entrate tributarie (+7,8%), e di 12,5 miliardi, in termini di cassa, quelle contributive che segnano +9,7%. A dirlo è stato il Mef, secondo cui il confronto delle imposte versate in autoliquidazione Irpef, Ires e Irap non è omogeneo per degli effetti dovuti al calendario (la scadenza di versamento del 30 giugno 2024 cadeva di domenica, i versamenti erano quindi slittati al primo luglio) e per il posticipo al 21 luglio 2025, dal 30 giugno, della scadenza di versamento del saldo e acconto Irpef e Ires per i contribuenti Isa e forfettari.

