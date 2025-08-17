Inflazione, sale prezzo cibo. Legacoop Agroalimentare: “Pesa il clima”

In base ai dati comunicati dall’Istat è al Sud che si registra la crescita tendenziale dei prezzi più alta di quella nazionale (+1,9%), mentre è uguale nel Nord-Est (+1,7%) e inferiore nel Centro (scesa da +1,7% a +1,6%), nel Nord-Ovest e nelle Isole (da +1,5% a +1,4%). Tra le città con più di 150mila abitanti, l'inflazione più elevata a luglio è stata a Rimini (+2,8%) e a Padova e Napoli (+2,3% entrambe), seguite da Bolzano (+2,2%); la crescita più contenuta a Reggio Emilia (+0,8%) e ad Aosta e a Campobasso (+0,7%).

Per approfondire: Inflazione, quali sono le città italiane più care. LA CLASSIFICA