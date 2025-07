I salari reali in Italia sono del 7,5% inferiori rispetto al 2021

Introduzione

Gli stipendi reali in Italia - cioè i salari parametrati all’inflazione - sono del 7,5% più bassi rispetto al 2021. A dirlo sono i dati illustrati dal senior economist dell'Ocse Andrea Bassanini, durante la presentazione italiana, al Cnel, dell'Employment Outlook 2025, che è stato pubblicato il 9 luglio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratta della peggior performance tra i Paesi avanzati.

Tra le informazioni fornite dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, emerge come i salari nominali - cioè senza tenere conto dell’inflazione - sono attesi in crescita in Italia del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026. Questi aumenti garantirebbero ai lavoratori italiani guadagni in termini reali, dato che l'inflazione è prevista al 2,2% nel 2025 e all'1,8% nel 2026.