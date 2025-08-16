Casa al mare, dove conviene affittare o comprare: i prezzi in Italia

Casa al mare, dove conviene affittare o comprare: i prezzi dalla Liguria alla CampaniaEconomia
Introduzione
Il mercato immobiliare italiano è in continua oscillazione, ma ci sono delle località in cui i prezzi salgono, soprattutto se mete turistiche che guadagnano con gli affitti brevi. Secondo Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, gli immobili delle località di mare hanno registrato “un leggero aumento dei prezzi, +1,5%”. Si conferma inoltre l’interesse ad acquistare o affittare case nelle città di mare italiane da parte di stranieri, con le compravendite passate da 13,5% del 2023 a 15,7% del 2024. Come riporta Il Corriere della Sera, che ha sentito Megliola, le difficoltà economiche della Germania stanno rallentando gli acquisti nel Belpaese dei tedeschi, mentre crescono le compravendite da parte di turisti provenienti dall’Europa dell’Est che percepiscono l’Italia come un Paese più sicuro, sia per vivere che per investire.
Quello che devi sapere
Dove comprano la casa al mare gli stranieri
Cresce il numero delle compravendite da parte degli americani che si stanno orientando soprattutto in Sardegna, nella zona di Olbia. La presenza dei francesi e dei cittadini del Nord Europa resta salda soprattutto in Liguria. I prezzi elevati che si sono raggiunti in alcune note località turistiche e la carenza di offerta stanno però dando spazio alle località minori o vicine a quelle più costose dove poter acquistare con budget più contenuti.
In quali regioni aumentano le compravendite
Tra le regioni che hanno riscontrato maggior successo ci sono le Marche che hanno registrato un aumento del 3,9% delle vendite di immobili, il Molise che segna un +4,2%, la Campania che si attesta una crescita del 2,2% e la Sardegna che sale del 2%.
Quanto costa affittare casa in Liguria
In Liguria, a Rapallo, i prezzi sono in aumento: la richiesta media per giugno e luglio è stata di 1.200 euro al mese, mentre ad Arenzano si è partiti da 1.500 a giugno e 2mila a luglio per finire a 3mila ad agosto. Ad Arenzano si conferma la clientela straniera svizzera e tedesca, mentre gli acquirenti italiani arrivano sempre da Liguria, Piemonte e Lombardia. A Lerici la richiesta è più alta: 4.500 euro nei mesi di luglio e agosto. A Diano Marina in luglio e agosto si possono spendere dai 2 mila ai 3 mila euro.
Dove andare in Friuli Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia, la meta più gettonata per l’affitto di una casa vacanza è a Grado, dove si cercano per lo più bilocali. La richiesta arriva, in parte, dai residenti nelle nazioni limitrofe come Austria, Germania, Ungheria e Svizzera e, in parte, da persone che vivono nelle regioni confinanti come Veneto e Lombardia. Grado è un po’ più economica di Lignano Sabbiadoro dove la richiesta per un bilocale è attorno ai 6-7000 euro per tutta la stagione estiva.
L’andamento del mercato immobiliare in Emilia Romagna
Si segnala un leggero aumento dei prezzi a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove la domanda di case-vacanza interessa prevalentemente famiglie in arrivo dall’Alta Emilia, da Milano e anche dalla provincia di Verona. In provincia di Forlì - Cesena il mercato sta andando bene a Cesenatico e anche in provincia di Rimini. A Bellaria per un bilocale si può arrivare a spendere 6-7mila euro per la stagione estiva.
Salgono i prezzi anche nelle Marche e in Molise
Tra le località dove il Gruppo Tecnocasa ha notato un buon andamento ci sono Pesaro che, ormai da alcuni anni, sta attirando sempre più acquirenti di case-vacanza e Porto d’Ascoli dov’è in cantiere il prolungamento della pista ciclabile che dovrebbe collegare la località a Montesilvano in Abruzzo. Anche in Molise, Termoli ha avuto un aumento di prezzi: è raggiungibile in treno ed è anche la base per la partenza dei traghetti per le Tremiti
Ischia attira gli stranieri
In base alle analisi di Tecnocasa, riportate dal Corriere della Sera, in Campania ha una buona performance Ischia dove aumentano gli acquirenti stranieri che arrivano da Stati Uniti, Francia, Svizzera e Polonia. In ridimensionamento il fenomeno degli acquisti per investimento da destinare alle locazioni turistico ricettive: troppi posti letto esistenti stanno abbattendo la redditività e, di conseguenza, molti imprenditori stanno vendendo gli immobili. Ad Amalfi, per esempio, vengono richiesti indicativamente dai 2.200 euro di luglio ai 2.500 di agosto
Quali sono le località emergenti
Tra le località emergenti l’Ufficio Studi Tecnocasa cita in questo semestre Alcamo Marina in Sicilia e Marina di Massa in Toscana che attirano acquirenti di casa vacanza che non riescono ad acquistare nelle più costose località di Castellammare del Golfo e in Versilia
In Sardegna si compra per investire
In Sardegna, a Olbia si è registrata una maggiore presenza di americani. Nel centro storico si stanno concentrando numerosi investitori che comprano per realizzare affitti turistici e B&B. Ad Alghero è la zona del lido che registra un aumento della domanda di case-vacanza così come dei prezzi. Negli ultimi due anni c’è stata una corsa all’acquisto della casa vacanza, ricercata da famiglie che arrivano dal Nord Italia, Lombardia, Veneto e Piemonte. A Villasimius un bilocale può essere affittato da maggio a ottobre a 12 mila euro.
