Casa al mare, dove conviene affittare o comprare: i prezzi in Italia

In Liguria, a Rapallo, i prezzi sono in aumento: la richiesta media per giugno e luglio è stata di 1.200 euro al mese, mentre ad Arenzano si è partiti da 1.500 a giugno e 2mila a luglio per finire a 3mila ad agosto. Ad Arenzano si conferma la clientela straniera svizzera e tedesca, mentre gli acquirenti italiani arrivano sempre da Liguria, Piemonte e Lombardia. A Lerici la richiesta è più alta: 4.500 euro nei mesi di luglio e agosto. A Diano Marina in luglio e agosto si possono spendere dai 2 mila ai 3 mila euro.

Per approfondire: Comprare casa al mare, quali sono le località più economiche in Italia