"I giovani adolescenti australiani saranno presto risparmiati dallo scorrere senza fine online", ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese in occasione dell'entrata in vigore della legge. Le dieci piattaforme più grandi del Paese devono impedire l'accesso agli utenti australiani sotto i 16 anni, pena multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (circa 33 milioni di dollari Usa). La legge ha ricevuto dure critiche da parte delle principali aziende tecnologiche e dei sostenitori della libertà di parola, ma è stata accolta con favore da molti genitori. "Sebbene l'Australia sia la prima ad adottare tali restrizioni, è improbabile che sia l'ultima", ha commentato Tama Leaver, professoressa di studi su Internet alla Curtin University.

