Australia, da domani in vigore divieto social sotto i 16 anni

Dure critiche dalle aziende tecnologiche

La legge ha ricevuto dure critiche da parte delle principali aziende tecnologiche e dei sostenitori della libertà di parola, ma è stata accolta con favore da molti genitori. "Sebbene l'Australia sia la prima ad adottare tali restrizioni, è improbabile che sia l'ultima", ha commentato Tama Leaver, professoressa di studi su Internet alla Curtin University. "I governi di tutto il mondo stanno osservando come il potere delle Big Tech sia stato sfidato con successo. Il divieto dei social media in Australia è proprio il canarino nella miniera di carbone."Un portavoce del governo britannico, che a luglio ha iniziato a obbligare i siti web che ospitano contenuti pornografici a bloccare gli utenti sotto i 18 anni, ha dichiarato di "monitorare da vicino l'approccio dell'Australia alle restrizioni di età".