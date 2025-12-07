Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

I social possono "causare" un disturbo alimentare?

Federica De Lillis

©Getty

La risposta breve è no. Tuttavia, nello spazio, di ampiezza variabile, tra “corpo reale” e “corpo percepito” si inseriscono gli algoritmi dei social con un'influenza importante non solo su chi soffre di DCA. Ne parliamo nella nuova puntata di “Abissi”, la rubrica di Sky TG24 dedicata ai disturbi alimentari, in collaborazione con l’associazione Animenta 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ