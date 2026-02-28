Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi per rimuovere l'eternit?

Introduzione

Nel 2026 sono previste diverse misure di sostegno economico destinate sia ai cittadini sia alle attività produttive che intendono eliminare manufatti contenenti amianto dagli edifici di proprietà. Le opportunità principali si articolano in tre strumenti distinti: il bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus e, infine, un bando Inail attivo da fine febbraio. Ecco cosa sapere