Foto, algoritmi e verità: come non subire il potere delle immagini

Silvia Camporesi, fotografa e autrice del libro Una foto è una foto è una foto edito da Einaudi, riflette sullo stato della fotografia nell’era digitale e dell’AI: sovrabbondanza di immagini, banalizzazione, impatti ecologici e sociali, turismo e consumo. Il libro invita ad allenare uno sguardo critico, distinguendo gli ambiti di fruizione delle immagini e recuperando consapevolezza storica per non subirne il potere