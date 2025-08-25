Tra i soggetti che negli anni hanno adottato un’interpretazione restrittiva c’è l’Agenzia delle Entrate che - riporta il Corriere della Sera - ha ammesso nella sottrazione dall’imponibilità fiscale solo le spese per un vestiario che sia inequivocabilmente obbligatorio secondo norme di legge o regolamenti, sia connesso all’attività e non possa essere utilizzato nella vita privata. Stando a una risoluzione del marzo 2002, l’ente di riscossione ha chiarito che “le spese afferenti l’attività professionale sono infatti quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo”.