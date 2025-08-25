Tasse più alte per miliardari stranieri in Italia, la proposta del Pd

Un disegno di legge presentato da Cristina Tajani (Pd) propone una tassa extra tra il 12,5% e il 15% sui redditi prodotti all’estero degli stranieri ad alta capacità contributiva che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. “Il nostro Ddl si propone di garantire ai Comuni in cui avvenga il trasferimento della residenza di questi super ricchi di poter fissare una sovraimposta, i cui proventi siano destinati al Municipio”, ha spiegato la capogruppo al Senato

Una tassa aggiuntiva compresa tra il 12,5% e il 15% sui redditi prodotti all’estero dagli stranieri ad alta capacità contributiva che hanno deciso di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. È quanto prevede un disegno di legge presentato da Cristina Tajani, capogruppo Pd in commissione Finanze del Senato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

La proposta di Tajani



L’obiettivo, come ha spiegato Tajani, è fornire maggiori risorse ai Comuni che accolgono questi contribuenti. “Il trasferimento di queste persone in Italia ha comportato, in alcuni casi eclatanti quali per esempio Milano, un impatto rilevante sul mercato immobiliare, sia di lusso che non, con conseguenze sui cittadini residenti. Il nostro Ddl si propone quindi di garantire ai Comuni in cui avvenga il trasferimento della residenza di questi super ricchi di poter fissare una sovraimposta comunale tra il 12,5% e il 15%, i cui proventi siano destinati al Municipio anche per riequilibrare la situazione”, ha spiegato Tajani.



La flat tax per i paperoni stranieri



Il disegno di legge si inserisce nel solco della normativa già esistente, che dal 2016 prevede una flat tax agevolata per gli stranieri che trasferiscono la residenza in Italia.

“Per attirare capitali dall'estero, la legge 232 del 2016 ha introdotto, per gli stranieri che decidano di stabilire la propria residenza in Italia, la possibilità di accedere per 15 anni a un'imposta sostituiva forfettaria per i redditi prodotti all'estero, determinata prima in 100 mila euro annui e poi aumentata nel 2024 a 200 mila euro annui, più 25 mila euro per ogni famigliare a carico”, ha ricordato Tajani.