Manovra 2026, taglio Irpef e Tfr per pensioni anticipate: le ipotesi

A dare il "calcio d’inizio" sull'interlocuzione era stato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che dal Forum di Cernobbio ha escluso la necessità di varare una Manovra correttiva ma ha frenato sulle ipotesi di misure circolate nei giorni precedenti. "Come c’è il calciomercato durante il mese di agosto, con notizie più o meno verosimili di scambi e di acquisti giocatori, c’è anche una Manovra di mercato ma per serietà penso che il Governo debba parlare semplicemente quando c’è un quadro di insieme e si è delineata una lista di priorità su cui intervenire", era stato il ragionamento del titolare del dicastero di via XX Settembre.

