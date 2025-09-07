Cernobbio, Giorgetti: "Nessuna Manovra correttiva"

Il ministro dell'Economia: "Abbiamo adottato un metodo di serietà, responsabilità, prudenza che sta pagando un dividendo importante per i conti e per le imprese. Siamo nel panorama europeo, quelli che stanno rispettando le regole in modo più puntuale. Continueremo in questa direzione". Spese per la Difesa? "Da valutare"

"Come sempre fatto in questi tre anni, lavoro in modo serio e pragmatico in base ai dati disponibili. Abbiamo adottato un metodo di serietà, responsabilità, prudenza che sta pagando un dividendo importante per i conti e per le imprese. Siamo nel panorama europeo, quelli che stanno rispettando le regole in modo più puntuale. Continueremo in questa direzione". A dirlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al forum di Cernobbio . "La Legge di bilancio - ha aggiunto - era legge delle Manovre correttive e dei sacrifici, la notizia è che quest'anno non serve nessuna Manovra correttiva".

Giorgetti: su Manovra durante l'estate "ipotesi pirotecniche"

"Durante l'estate", ha poi aggiunto Giorgetti, "come sempre c'è una serie pirotecnica di proposte fantasiose di cui il ministro non sa assolutamente nulla". "Così come c'è il calcio mercato nel mese di agosto - ha spiegato - c'è anche una Manovra-mercato in agosto e settembre". Il ministro ha poi sottolineato che l'economia "ha subito qualche rallentamento, ma di questo ne avevamo tenuto conto e ci avevano consigliato di ridimensionare la crescita allo 0,6%, e credo che le nostre previsioni potranno essere accolte".

"Spese difesa da valutare, impatto su Manovra"

Spazio anche all'impatto dell'aumento delle spese militari sulla Manovra che è "ancora da valutare"."Rispetto al sentiero che prevede interventi a favore di famiglie e imprese per alleviare il peso fiscale - spiega Giorgetti - si è aggiunta una nuova variabile assolutamente detestabile, come l'escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con la richiesta di aumento delle spese per la difesa. Quest'ultima " implica una maggiore pressione sui conti pubblici, che dobbiamo valutare". "Speriamo - conclude - che non comprometta i nostri obiettivi in termini di politica economica e di politica in senso lato".