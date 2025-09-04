Forum Ambrosetti a Cernobbio, programma e ospiti dell'edizione 2025

Si preannunciano giorni particolarmente ricchi di eventi a Cernobbio: a partire da domani, 5 settembre, e per i successivi due giorni, ci sarà l’edizione numero 51 del Forum Ambrosetti. Nel corso di queste giornate a Villa d’Este saranno presenti esponenti politici, esperti e figure di spicco del mondo economico e politico, con la presenza di rappresentanti di nove governi (Albania, Arabia Saudita, Irlanda, Italia, Portogallo, Qatar, Spagna, Stati Uniti, Turchia), dei principali ministri del governo italiano, di cinque commissari europei e, infine, di Enrico Letta, Eu Rapporteur per il single market.

I tre giorni di eventi si aprono con due tavole rotonde di anteprima del Forum Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive per discutere alcuni dei temi di maggiore impatto per l’economia e la società. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, sono previsti gli interventi di Gerard Baker, giornalista di The Wall Street Journal, e di Vali R. Nasr, professore di Affari Internazionali e Medio Oriente alla John Hopkins University. Nel tardo pomeriggio, poi, dalle 16.30 alle 18, parteciperanno anche Antonio Polito, giornalista e già vicedirettore de Il Corriere della Sera, e Joyce Chang della banca d’affari JP Morgan.

La prima giornata del Forum

La prima giornata del Forum si apre con il videomessaggio del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, seguito da un panel dal titolo “Una diagnosi dell’architettura finanziaria globale” sull’economia mondiale con il Premio Nobel Joseph Stiglitz e Paolo Gentiloni. Grande attesa anche per l’intervento di Laurence Fink, Ceo di BlackRock, e per il dibattito con alcuni dei più autorevoli economisti internazionali come Nouriel Roubini e Jason Furman. Sul fronte scientifico spiccano gli interventi della direttrice del Cern Fabiola Gianotti, del pioniere dell’intelligenza artificiale Kai-Fu Lee e del ricercatore del MIT Hugh Herr, che interverranno nel dibattito Oggi il mondo di domani. Progettare il futuro ed esplorare le frontiere della ricerca scientifica, moderato da Alec Ross. A rappresentare l’Italia ci sarà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che interverrà nel panel Il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale, mentre il focus sugli Stati Uniti sarà affidato a un confronto bipartisan tra i senatori Lindsey Graham e Richard Blumenthal.

La seconda giornata

La seconda giornata si apre con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un confronto sul futuro dell’economia e della competitività europea con i ministri di Spagna e Portogallo insieme al Commissario europeo Valdis Dombrovskis. Segue un dibattito sul ruolo delle imprese nell’Unione con Daniele Franco, Pierre Moscovici ed Enrico Letta. Centrale anche il tema dell’innovazione e della sovranità digitale con Lisa Monaco (President Global Affairs di Microsoft) ed esponenti della Commissione europea, moderati da Mario Monti. Sul fronte della sicurezza, sono previsti un confronto tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione Magnus Brunner e un ampio dibattito sulla difesa europea con figure come Wolfgang Ischinger, presidente della Munich Security Conference Foundation, Matthew G. Whitaker (Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO) e il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius. In agenda anche l’intervento del premier albanese Edi Rama sull’integrazione con l’Ue e un confronto su coesione e riforme con il presidente Cnel Renato Brunetta e Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione europea. La transizione energetica, invece, sarà al centro di un dibattito con il ministro italiano per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il segretario del Forum internazionale dell’energia Jassim Alshirawi e altri esperti.

La terza giornata

Come di consuetudine, il Forum si conclude con l'Italia. La giornata è divisa in due parti. La prima, moderata da Luciano Fontana, si apre con il confronto tra i leader dell’opposizione: Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Matteo Renzi ed Elly Schlein. A seguire, il focus su scuola, università, ricerca e lavoro con contributi accademici e gli interventi dei ministri Valditara, Bernini e Calderone. Sul fronte infrastrutture, spazio a Guido Bortoni e al vicepremier Matteo Salvini. La seconda parte, invece, guidata da Fabio Tamburini, affronta il tema della giustizia e della pubblica amministrazione con i ministri Zangrillo e Nordio. Si discute poi di competitività con Enrico Giovannini e il ministro Adolfo Urso, per concludere con l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.