Meloni annuncia un nuovo Piano casa: cosa sappiamo

Per ora è stato previsto un finanziamento pluriennale di 660 milioni di euro. "Un'inezia", l’ha definita Matteo Salvini. Per i costruttori di Ance, per affrontare il “disagio abitativo” servono “almeno 15 miliardi” nei prossimi dieci anni. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha promesso uno sforzo aggiuntivo. "Stiamo lavorando anche su risorse private da mobilitare", ha annunciato. Oltre alle risorse nazionali, si punta a fondi europei e ai fondi Pnrr non utilizzati. Si punta anche sul coinvolgimento di fondi immobiliari, fondazioni e casse di previdenza. Nuovi fondi potrebbero arrivare nella prossima Legge di bilancio, ma il governo ha già iniziato ad approfondire il tema nelle scorse settimane, in un lavoro "a quattro mani" proprio tra il titolare delle Infrastrutture e la presidente del Consiglio. "Il problema del governo è che oltre gli annunci a effetto non si sta occupando dell'emergenza casa. Sono più di due anni che da Meloni e Salvini giungono dichiarazioni, riunioni di tavoli che girano a vuoto, ma di concreto non c'è nulla", ha commentato in una nota l'eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per l'emergenza Casa a Bruxelles