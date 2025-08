Case a prezzi accessibili, quante abitazioni mancano? I dati

Gli aumenti riguardano anche gli affitti. A marzo 2025, secondo Idealista, i canoni erano aumentati del 7,8% rispetto allo stesso mese del 2024. La geografia delle varie situazioni, anche in questo caso, è comunque molto frastagliata. A giugno 2025 il prezzo richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella regione Valle d'Aosta, con 19,91 euro al mese per metro quadro, secondo le stime di Immobiliare.it. I prezzi medi più bassi sono stati invece richiesti nella regione Basilicata, con solo 7,45 euro al mese per metro quadro, il valore più basso a livello nazionale.

Sempre sugli affitti, secondo un report dello scorso settembre di Idealista, l’impatto della domanda è particolarmente evidente nei grandi centri urbani, molti dei quali superano di gran lunga la media nazionale dei 13 contatti per annuncio. Roma è il mercato con il maggior numero di famiglie interessate per singolo appartamento, con una media di 29 contatti, seguita da Torino (23) e Firenze (21). Anche Milano, pur registrando una media più bassa rispetto a Roma, conta comunque 10 famiglie in lizza per ogni appartamento disponibile.