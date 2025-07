Milano, popolazione e prezzi case in aumento: com’è cambiata la città

Essere una città attrattiva, soprattutto per studenti e giovani professionisti, che proprio in quella città poi, tendenzialmente, scelgono di rimanere e, in molto casi, di provare a costruire una famiglia, significa anche che la domanda di abitazioni cresce. E che gli immobili milanesi diventano, di pari passo, più attraenti, con i prezzi che salgono. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, dal 2010 a oggi i prezzi delle case hanno segnato un aumento del 30%, toccando anche il 40% se si tratta di nuove costruzioni. Secondo i dati di Idealista il prezzo medio al metro quadro a Milano, a giugno 2025, era di 5.104 euro, in crescita del +2,4% rispetto allo stesso mese del 2024. A livello generale, su Milano, va poi ricordato che - secondo i dati dell’Osservatorio semestrale del mercato residenziale realizzato da Immobiliare.it Insights - questa è la città più cara in cui acquistare (e affittare) un immobile in Italia.