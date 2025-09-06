Manovra 2026, anticipazioni sulla legge di bilancio

Introduzione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il Piano Casa, ha annunciato nuovi aiuti alle giovani coppie, agevolazioni alle mamme lavoratrici e una nuova estensione del congedo parentale, che con la legge di bilancio 2025 è stato portato quest'anno all'80% per tre mesi. "Le nostre priorità sono aumentare gli stipendi, soprattutto dei giovani, e continuare a sostenere le famiglie, rafforzando il congedo parentale e le detrazioni per i figli", ha spiegato il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, mentre Forza Italia, che sta predisponendo un documento da presentare al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, insiste sul ceto medio con la riduzione dell'Irpef e sui salari poveri. Quali sono le possibili novità