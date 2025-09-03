Investire per i figli, quando iniziare e che soluzioni scegliere

La seconda possibilità è quella di investire in un fondo pensione, intestato al figlio, da alimentare tra i suoi 18 e i suoi 30 anni. Questo tipo di strumento garantisce che, in futuro, il figlio abbia una rendita integrativa tra 111 euro e 1.437 euro, in base all’entità dei versamenti e alla linea d’investimento scelta. Si tratta in sostanza di una pensione “privata”, che si può accumulare nel corso degli anni per andare a integrare il futuro assegno pensionistico. Come? Mettendo da parte una porzione del proprio reddito anno dopo anno. I contributi versati sono deducibili dal reddito del genitore fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. Se poi il figlio inizia a lavorare, potrebbe continuare lui a versare al fondo pensione, massimizzando così l’effetto degli investimenti a lungo termine. Questo strumento può essere molto conveniente se si considera che la pensione arriverà sempre più tardi e che coprirà, in media, tra il 50% e il 70% dell’ultimo stipendio.

"Usando una linea d’investimento azionaria, i risultati, grazie all’orizzonte complessivo che alla fine della carriera lavorativa arriva a 49 anni, si moltiplicherebbero di circa quattro volte. La volatilità sarà inevitabilmente alta, ma l’investimento di lunghissimo periodo finirà per premiare la pazienza", spiega Andrea Carbone, fondatore di Smileconomy.