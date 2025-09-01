Caro affitti, per studenti universitari aumento di 150 euro al mese

Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, punta a raggiungere l'obiettivo di 60mila nuovi posti letto negli studentati da avviare o completare entro giugno 2026. Proprio in questi giorni il bando Pnrr sta raggiungendo le 60mila candidature per la costruzione di altrettanti posti letto. Di queste, alcune sono già state validate e sono in corso i lavori, altre sono in attesa di completare l'iter amministrativo di approvazione, altre sono in uno stato di valutazione precedente.

