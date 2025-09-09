Già nei giorni scorsi Tajani aveva insistito sulle misure per il ceto medio, con la riduzione dell'Irpef, e per i salari più poveri. L'idea è di "eliminare la parte contributiva ai lavoratori che guadagnano dai 7,5 e 9 euro l'ora e lavorare per detassare straordinari e festivi", aveva spiegato. Erano quindi circolate le voci che, per dare una spinta ai salari, c’era sul tavolo anche l’idea di diminuire le tasse sulle componenti variabili dello stipendio. La detassazione, in particolare, riguarderebbe gli straordinari, i festivi, il lavoro notturno e la produttività. L’ipotesi è quella di un’aliquota speciale, inferiore alla tassazione Irpef ordinaria a cui sono soggette le voci variabili del salario. “Una flat tax per alleggerire il carico fiscale e aumentare il netto in busta paga”, aveva spiegato Repubblica. La Stampa aveva parlato di “un’aliquota ad hoc con un tetto, prendendo a riferimento la misura sulla produttività che scade a dicembre e prevede una detassazione del 5% fino a 3mila euro per il settore privato. L’aliquota e la soglia però sono ancora da individuare”. Ora è spuntata anche l’idea di includere nella detassazione le tredicesime

