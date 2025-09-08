Bonus tredicesima, come richiederlo ed entro quando

Introduzione
Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista una tantum, ovvero una sola volta, dal Dl n. 167/2024, per i lavoratori dipendenti con figli a carico e redditi medio-bassi. Se non è stata erogata nella busta paga di dicembre 2024, può essere recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi 2025, compilando correttamente il Modello 730 o Redditi. Chi può ricevere il bonus ed entro quando si può richiedere?
Chi ha diritto al bonus Tredicesima
I requisiti per ottenere il bonus Tredicesima nel 730/2025, sono:
- essere un lavoratore dipendente;
- aver avuto nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
- avere un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.
In presenza di due genitori lavoratori con figli a carico, il bonus spetta una sola volta
Chi può richiederlo nel Modello 730/2025
Il bonus Tredicesima può essere richiesto nel Modello 730/2025
- se non lo si è ricevuto in busta paga a dicembre 2024;
- se non si ha un datore di lavoro, come nel caso di collaboratori domestici o disoccupati;
- se non si è data comunicazione in tempo dei dati necessari al sostituto d’imposta
Come fare per richiederlo
Bisogna ricordare che il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU
Entro quando si può richiedere nel 730
Se i punti 721 e 726 della CU non sono compilati, si possono usare le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro. La dichiarazione dei redditi va presentata con il modello 730 entro il 30 settembre 2025, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro);
Entro quando si può richiedere nel Modello Redditi PF
Se si usa il modello Redditi PF, la dichiarazione dei redditi con la richiesta del Bonus Tredicesima va presentata entro il 31 ottobre 2025 , online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati
Cosa succede se si riceve il bonus senza averne diritto
Se il bonus è stato percepito in busta paga senza averne diritto, il datore di lavoro lo recupera in sede di conguaglio. Se ciò non avviene, sarà il contribuente stesso a restituirlo tramite la dichiarazione dei redditi. Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF
Come si presenta la dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli e le istruzioni per la compilazione di Redditi PF e 730. Per chi utilizza il modello Redditi PF, è inoltre disponibile il software RedditiOnLine Pf, che consente la compilazione del modello, la creazione del file da inviare telematicamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e la generazione del modello di pagamento F24.
La dichiarazione dei redditi precompilata
Per semplificare l’adempimento della dichiarazione annuale dei redditi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti anche il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati, che contengono, cioè, già diversi dati inseriti automaticamente, tra cui le detrazioni per spese sanitarie, spese universitarie, spese per premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
Come accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata è un servizio online gratuito al quale si accede con credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). I cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano possono utilizzare anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (Circolare INPS 127 del 12/08/2021). All’interno del servizio è possibile visualizzare, modificare e/o integrare la propria dichiarazione e infine inviarla all’Agenzia.
