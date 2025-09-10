Manovra 2026, ipotesi libri scolastici detraibili al 19%

Intanto, nel 2025, l’aumento medio dei prezzi dei libri di testo è dell'1,7% per la scuola secondaria di primo grado e dell'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, in linea con l'inflazione (1,7% a maggio su base annua, stima preliminare dell'Istat), come comunicato nei mesi scorsi dall'Aie (Associazione Italiana Editori) sulla base dei prezzi di listino forniti dagli editori e trasmessi al ministero dell'Istruzione e del Merito.

L’Aie aveva già sottolineato che era necessario "un intervento pubblico lungo due direttive: la detrazione delle spese per l'acquisto a favore di tutte le famiglie, come già c'è per le spese per la salute, lo sport e gli animali da compagnia e una maggiore razionalizzazione ed efficienza del processo di distribuzione degli aiuti alle famiglie in povertà assoluta, fondi che devono arrivare ai beneficiari e farlo in tempi brevi”