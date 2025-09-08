Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Povertà educativa, riportare giovani a studiare vale 48 mld di Pil

Cronaca

A conti fatti un numero che vale il 2% del prodotto interno lordo italiano. Ma dietro i numeri ci sono anche le persone: il recupero consentirebbe di ridurre di 2 milioni il numero dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Lo studio presentato al Forum Teha di Cernobbio

ascolta articolo

Oltre 1,3 milioni di minori vivono in povertà assoluta, quasi un giovane su dieci abbandona prematuramente gli studi e il Paese registra uno dei più alti tassi di Neet in Europa. A Forum Teha di Cernobbio si parla di scuola e si traduce il tutto in chiave economica: colmare i divari di quella che viene definita "povertà educativa" consentirebbe di generare 48 miliardi di euro di Pil aggiuntivi. A conti fatti un numero che vale il 2% del Pil italiano. Ma dietro i numeri ci sono anche le persone: il recupero consentirebbe di ridurre di 2 milioni il numero di soggetti a rischio di esclusione sociale.

Lo studio

Lo studio, realizzato da Teha insieme alla Fondazione Crt nell'ambito di Forum a Cernobbio viene presentato dall'ex ministro all'Università Maria Chiara Carrozza. In sala anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che sfodera altrettanti dati, segnalando l'effetto positivo sulla dispersione dovuto al decreto Caivano. E poi, spiega, l'istruzione italiana non è così malmessa rispetto agli altri Paesi. Certo le medie nascondono alcuni fenomeni, come quello delle periferie. "Non è il sistema scolastico italiano ad essere carente - afferma guardando al test Pisa che valuta le competenze in matematica - l'Italia settentrionale ha un punteggio che supera Paesi Bassi, Finlandia e Germania. E' al top in Europa. Evidentemente c'è un problema storico molto di lunga durata se il Nord si distacca dal Sud del Paese. Ed è innanzitutto su questo che noi dobbiamo lavorare. È un problema che in parte è anche un grande problema sociale". Valvitara ha poi aggiunto che "si sta poi creando un altro problema, quello tra centro e periferia".

 

Diseguaglianze nord-sud

Si c'è un gap, per esempio, tra le scuole del centro di Torino o Milano con quelle delle periferie". Sulla dispersione al Sud il ministro racconta l'effetto del decreto Caivano e delle regole che prevedono anche il carcere per chi non manda i figli a scuola. Nella provincia di Napoli prima del decreto ci sono state 7.359 segnalazioni di ragazzi che non andavano a scuola al termine del percorso scolastico. Dopo il decreto si è scesi a 1.809. Nel complesso - spiega il ministro - "c'è stato un crollo della dispersione esplicita in Italia: gli abbandoni scolastici sono all'8,3%, Germania e altri paesi Ue sono sopra il dieci. Siamo in anticipo rispetto al 9% fissato per il 2030". La scuola pubblica ha un effetto positivo mentre molto meno i diplomifici caratteristici di alcune scuole paritarie. Esemplare è il dato della Campania, che nelle scuole pubbliche ha una dispersione implicita - quella che misura le competenze reali sui contenuti e non l'abbandono - del 9,1% contro l'8,7% della media italiana. Certo nelle scuole paritarie questo dato sale al 39,3% portando la media regionale al 17,6%. Ma bisogna distinguere - aggiunge il ministro - le paritarie cattoliche hanno la stessa media delle scuole pubbliche.

Approfondimento

Smartphone vietati in classe, come ci si prepara alle nuove regole
FOTOGALLERY

Amazon

1/10
GUIDA ACQUISTI

Scuola, i migliori zaini 2025: i modelli più belli. FOTO

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, scegliere lo zaino giusto fa la differenza. Per chi non lo ha ancora acquistato, ecco una selezione di zaini e trolley per l'anno scolastico 2025-2026: pratici, resistenti, comodi da indossare e belli da vedere, per affrontare al meglio il ritorno in classe

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Giorgio Armani, oggi funerali privati. Negozi chiusi nel mondo

Cronaca

L’ultimo saluto allo stilista morto il 4 settembre è a Rivalta, nel Piacentino. Alle esequie...

Operaio muore schiacciato da un macchinario in Brianza

Cronaca

L'uomo, 48 anni, lavorava in un'azienda che produce valvole industriali a Monza. La dinamica...

Mongolia, italiano accoltellato durante un viaggio in bici

Cronaca

Arrivato in un ostello a Ulan Bator, capitale della Mongolia, si stava recando alle docce quando...

Precipita da impalcatura, operaio morto nel Catanese

Cronaca

L'uomo, impegnato nell'ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe...

Vicenza, auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici

Cronaca

L'incidente è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di...

Cronaca: i più letti