Scuola, i migliori zaini 2025: i modelli più belli. FOTO

Scuola, i migliori zaini 2025: i modelli più belli e pratici per gli studenti. FOTO
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, scegliere lo zaino giusto fa la differenza. Per chi non lo ha ancora acquistato, ecco una selezione di zaini e trolley per l'anno scolastico 2025-2026: pratici, resistenti, comodi da indossare e belli da vedere, per affrontare al meglio il ritorno in classe
- Lo zaino estensibile SJ Gang Style Jam Gang ha una capacità fino a 28 litri grazie al sistema estensibile. Disponibile in diverse fantasie, alcune con grafiche di animali come il gattino, è pensato per un pubblico giovane e si caratterizza per colori vivaci e dettagli decorativi. Misura 27x41x16(+6) cm, ha spallacci imbottiti e sagomati per maggiore comfort. È disponibile su Amazon al prezzo di partenza di 55 euro
- Il modello Seven Imovepack, adatto a bambini e ragazzi, ha dimensioni di 33x44x23 cm e una capacità di 30 litri. È dotato di doppio scomparto, tasche laterali porta borraccia e una tasca frontale con inserti riflettenti ed elastici intercambiabili. È disponibile su Amazon al prezzo di 69,20 euro
- Il Vans Alumni Pack 5 Printed è uno zaino con capacità di 22 litri e dimensioni di 46x31x19 cm. È dotato di una custodia interna imbottita per laptop, due tasche laterali porta borraccia e chiusura con cerniera. Leggero e pratico, è adatto sia per la scuola che per il tempo libero, con design tipico a scacchi del marchio. È disponibile su Amazon al prezzo di 34,85 euro
- Il trolley Perletti dedicato a Super Mario misura 36x25x15 cm ed è pensato per la scuola e le attività quotidiane. Può essere usato come zaino o come trolley grazie al carrello staccabile. Dispone di uno scomparto principale con cerniera, una tasca frontale e spallacci regolabili e imbottiti per maggiore comfort. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,90 euro
- Il Seven New Tech è un trolley scomponibile con “crossover system”, che consente l’uso come trolley o come zaino. Misura 38x50x26 cm, con una capacità di 35 litri, ed è dotato di ruote da 80 mm e fondo rinforzato. Ha spallacci imbottiti. È disponibile su Amazon al prezzo di 80,10 euro
- Lo zaino Seven Freethink misura 33x44x20 cm con una capacità di 34 litri ed è pensato per medie e superiori. Dispone di doppio scomparto, tasca interna porta Pc, tasche laterali per la borraccia e una tasca frontale. È dotato di una presa USB laterale per collegare dispositivi elettronici. È disponibile su Amazon al prezzo di 53,10 euro
- Il modello Invicta New Tech è un trolley-zaino che misura 50x38x26 cm e ha una capacità di 35 litri. Dotato di ruote da 100 mm,può essere staccato dalla struttura del carrello, e include una tasca frontale e una interna con zip. È disponibile su Amazon al prezzo di 84,10 euro
- Lo zaino Eastpak Provider, qui nella versione rosa Brize Dye Pink, misura 44x31x25 cm con una capacità di 33 litri. Ha due ampi scomparti con chiusura a zip, tasca frontale organizzata e spallacci imbottiti regolabili. Robusto e pensato per un utilizzo quotidiano, è adatto sia per la scuola che per il lavoro o il tempo libero. È disponibile su Amazon al prezzo di 79,13 euro
- Il Samsonite Sonora, in colore blu Night Blue, è uno zaino con capacità espandibile da 31 a 34 litri. Misura 45x35x24/27 cm e pesa 0,9 kg. È realizzato in materiale ottenuto da bottiglie riciclate, e include numerosi scomparti, maniglie multiple per il trasporto e una copertura antipioggia. È disponibile su Amazon al prezzo di 119,00 euro
- L’Ergobag Prime è uno zaino per la scuola elementare venduto in un set che include un porta quaderni e un astuccio coordinato. Ha una capacità di 20 litri, pesa 1100 grammi e grazie al sistema regolabile “Your Size System” si adatta alla crescita del bambino. È dotato di catarifrangenti su tutti i lati per una maggiore visibilità e offre ampi spazi interni ben organizzati. È disponibile su Amazon al prezzo di 159,99 euro