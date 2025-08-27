Smartphone vietati in classe, come applicare le nuove regole?

La circolare del Ministero non chiarisce in modo esplicito se il divieto è esteso al cambio d’ora, alla ricreazione e alle attività extra scolastiche o fuori dall’aula come le gite scolastiche. Un liceo di Monfalcone in Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che dal 1° settembre 2025, studenti e studentesse non potranno usare i loro smartphone e ogni altro dispositivo personale durante qualsiasi attività e momento scolastico. Il divieto è assoluto e include lo stop anche durante gli intervalli, gli spostamenti, i laboratori, i progetti pomeridiani e le gite scolastiche.

