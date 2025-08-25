Alloggi, polizze, sconti: misure allo studio per personale scolastico

Il Ministero si è servito della competenza di Marsh, un broker di caratura internazionale, per delineare i servizi offerti. Le prestazioni previste sono state raggruppate in due macrocategorie: “Grandi Interventi”, con patologie di particolare serietà, come quelle oncologiche e cardiologiche, e altre affezioni gravi. La copertura si estende anche alle visite propedeutiche e di follow-up, effettuate nei tre mesi che precedono e seguono l’intervento. Nella macroarea “Prestazioni ad Elevata Frequenza” invece rientrano varie tipologie di cure, tra cui i trattamenti odontoiatrici (con igiene e visita annuale), le misure di prevenzione oncologica specifiche per genere, i costi sostenuti per il parto (sia naturale che cesareo), i sussidi per le condizioni di non autosufficienza e gli accertamenti diagnostici di prevenzione. Si lavora per ampliare il progetto anche all'implantologia dentale e altre cure specialistiche. Le prestazioni verranno definite in modo definito con una gara d'appalto pubblica e a un'ulteriore consultazione con le organizzazioni sindacali. Tra le proposte avanzate ci sono: visite preventive generali, cure dentistiche, visite oculistiche e interventi chirurgici.