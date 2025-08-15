Scuola, dal 2026 l’assicurazione sanitaria per docenti e personale Ata

Il programma di welfare del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) ha avuto inizio in via sperimentale nell'ottobre del 2023, grazie a un'intensa collaborazione tra il settore pubblico e quello privato e con diversi accordi siglati con imprese attive nei settori dei trasporti e dell'agroalimentare. Tali convenzioni garantiscono sconti che vanno dal 10% al 30% sulle tariffe standard, offrendo al personale scolastico l'opportunità di acquistare beni e servizi a prezzi più vantaggiosi. In particolare, sono previste riduzioni:

, sono disponibili sconti per l'acquisto di prodotti alimentari presso i mercati agricoli di "Campagna Amica" della Coldiretti e agevolazioni per i soggiorni negli agriturismi; da maggio 2024, le collaborazioni si sono estese al settore bancario con accordi con Bpm e Unicredit. Le offerte includono mutui ipotecari per l'acquisto della casa, prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio, oltre a condizioni vantaggiose su conti correnti, investimenti, scoperti di conto legati all'accredito dello stipendio e piani di accumulo del capitale (PAC)



