Maturità, promosso il 99,7%: al Sud i voti più alti. I DATI

I voti più alti sono stati conseguiti al liceo classico e al liceo internazionale - che quest'anno supera lo scientifico - dove le lodi sono state registrate nell'8,4% dei casi. Mentre il percorso scolastico dove è più elevata la percentuale di studenti che hanno ottenuto 60, è ancora una volta il liceo scientifico indirizzo sportivo: quasi uno su dieci, l'8,3%, è stato promosso con il minimo ascolta articolo

Il 99,7% degli studenti ammessi all’ultimo esame di Maturità (96,5% degli studenti scrutinati) è stato promosso. Secondo i dati pubblicati sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito in tutta Italia sono 13.857 i ragazzi che si sono diplomati con lode. La regione con il più alto numero di lodi è la Campania con 2.898, seguono la Sicilia (con 1.947) e la Puglia (con 1.891). La regione dove si registra il numero più basso è la Valle d'Aosta con 3. Dagli esiti degli scrutini finali delle scuole secondarie di secondo grado, facendo una media tra il 1° e il 4° anno, la percentuale di ammessi è del 76,6%, leggermente in calo rispetto all’anno scorso quando era stato ammesso il 77,1% degli studenti. Sospesi il 17,8% e 5,6% i non ammessi. Facendo una media invece tra i diversi indirizzi di studio risultano ammessi l'81% nei licei, 69,1% negli istituti tecnici e 76,4% nelle scuole professionali. I non ammessi risultano in numero inferiore nei licei, dove sono soltanto il 3,1%, 8,1% la percentuale ai tecnici e 9,2% negli istituti professionali.

Il boom delle regioni del Sud Anche quest'anno, dunque, quasi tutti gli studenti che hanno svolto l'esame di maturità sono stati promossi, con un boom di voti più alti nelle regioni del Sud. Nel dettaglio dei dati diffusi dal ministero dell'Istruzione e del Merito, emerge come agli esami di maturità quest'anno sia stato ammesso il 96,5% degli studenti. Di questi si è diplomato il 99,7%. Nello specifico, si osserva un lieve incremento, rispetto al 2024, per quanto riguarda la votazione più alta, il 100 e lode. Se l'anno scorso la media nazionale era del 2,6%, questa volta raggiunge il 2,8% per un totale di 13.857 studenti che hanno conseguito il punteggio massimo. Le percentuali più elevate si registrano nelle regioni del Sud Italia: in testa c'è la Calabria, con il 6,1% di diplomati con lode, a seguire ci sono la Puglia, 5,5%, e la Sicilia, 4,7%. Mentre quelle più basse si trovano al Nord: in Valle d'Aosta si registra lo 0,3%, superano invece di poco l'1% regioni come Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Rimanendo ancora nella scala dei voti più alti, quanto ai '100', la Calabria segna ancora il dato più alto: il 12% degli studenti lo ha conseguito. Bene anche la Sicilia con 10,3% e la Puglia, 9,9%. In ogni caso, oltre la metà degli studenti sul territorio nazionale ha conseguito una votazione compresa tra 61 e 80 e quasi 3 su 10 tra 71 e 80. Vedi anche Studenti che “odiano” i voti, non solo in Italia: i casi in Cina e Usa

I diplomati Andando a guardare ai diplomati per tipologia di percorso, la percentuale più alta di 100 e lode si registra nei licei, 4,3%, che cresce rispetto allo scorso anno quando il valore era del 3,9%. A seguire si trovano istituti tecnici, con 1,5%, e professionali, con 0,6%. Dati, questi ultimi, stabili rispetto al 2024. Se si analizzano gli indirizzi, i voti più alti sono stati conseguiti al liceo classico e al liceo internazionale - che quest'anno supera lo scientifico - dove le lodi sono state registrate nell'8,4% dei casi. Mentre il percorso scolastico dove è più elevata la percentuale di studenti che hanno ottenuto 60, è ancora una volta il liceo scientifico indirizzo sportivo: quasi uno su dieci, l'8,3%, è stato promosso con il minimo. Vedi anche Maturità 2025, gli strafalcioni più divertenti degli studenti