Scuola, spesa libri in crescita. Codacons: “1.250 euro alle superiori"

L'analisi Adoc non si ferma qui: è necessario tenere conto anche dei dizionari specialistici, come quelli di latino e greco, obbligatori in alcuni percorsi di studio come i licei classici e scientifici. Un dizionario di latino può oscillare tra i 75 e i 100 euro, mentre uno di greco può arrivare a costare tra i 100 e i 133 euro. Considerando l'intero percorso scolastico, la spesa totale per i soli libri di testo può raggiungere i 662 euro per i tre anni delle scuole medie e toccare i 1.862 euro per i cinque anni delle superiori. Questo porta a un esborso complessivo superiore a 2.500 euro per figlio nell'arco di otto anni di istruzione.

Per approfondire: Scuola, spesa per i libri di testo supera i 700 euro per figlio. Indaga l'Antitrust