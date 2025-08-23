Scuola, a settembre si torna in classe con 250mila supplenti

"Il problema del precariato - gli fa eco Vito Castellana , coordinatore della Gilda - non verrà risolto, anzi il rischio è che il precariato aumenti, perché intanto c'è una procedura di reclutamento che è farraginosa, avendo molti concorsi in essere e dovendo scorrere le graduatorie per tempo entro il 31 agosto; la mini call veloce non ci risulta abbia avuto successo e come ogni anno moltissimi posti rischiano di rimanere scoperti. La piaga del precariato, poi, è destinata ad accrescersi quest'anno ancora di più sui posti di sostegno, nonostante i proclami".