Cronaca
E se del sostegno si occupassero tutti i docenti?
Il Governo propone di sostituirlo con il “docente per l’inclusione”. All’apparenza, è solo una questione terminologica ma, secondo alcuni pedagogisti, potrebbe mettere a rischio la formazione di studenti con disabilità e bisogni educativi speciali: “L’inclusione è un dovere di tutti gli insegnanti, dovremmo abolire la figura del docente di sostegno”
