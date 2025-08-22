E se del sostegno si occupassero tutti i docenti?

Il Governo propone di sostituirlo con il “docente per l’inclusione”. All’apparenza, è solo una questione terminologica ma, secondo alcuni pedagogisti, potrebbe mettere a rischio la formazione di studenti con disabilità e bisogni educativi speciali: “L’inclusione è un dovere di tutti gli insegnanti, dovremmo abolire la figura del docente di sostegno”