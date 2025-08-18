Calendario scolastico 2025 2026: quando iniziano le lezioni in Italia

Le vacanze per i ragazzi non sono ancora finite, ma le scuole di tutto il Paese si preparano a riaprire i battenti. Il calendario delle date varia leggermente da regione a regione. La maggior parte, come Emilia Romagna, Lazio e Sicilia, inizierà le lezioni il 15 settembre
È iniziato ufficialmente il countdown per l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026. Seppure le vacanze estive non siano ancora finite e molti studenti e studentesse si stiano ancora godendo il meritato riposo estivo, le scuole di tutto il Paese si preparano a riaprire i battenti. Il calendario delle date, però, varia leggermente da regione a regione. La maggior parte delle regioni inizierà le lezioni il 15 settembre 2025.
Le date di inizio scuola, regione per regione
- Abruzzo: 15 settembre;
- Basilicata: 15 settembre;
- Calabria: 16 settembre;
- Campania: 15 settembre;
- Emilia Romagna: 15 settembre;
- Friuli Venezia Giulia: 11 settembre;
- Lazio: 15 settembre;
- Liguria: 15 settembre;
- Lombardia: 12 settembre 2025;
- Marche: 15 settembre 2025;
- Molise: 15 settembre 2025;
- Piemonte: 10 settembre;
- Provincia Autonoma di Bolzano: 8 settembre;
- Provincia Autonoma di Trento: 10 settembre 2025
- Puglia: 16 settembre;
- Sardegna: 15 settembre;
- Sicilia: 15 settembre;
- Toscana: 15 settembre;
- Trentino: 10 settembre;
- Umbria: 15 settembre;
- Veneto: 10 settembre 2025;
- Valle d'Aosta: 10 settembre.
