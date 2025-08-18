Calendario scolastico 2025 2026: quando iniziano le lezioni in Italia

Le vacanze per i ragazzi non sono ancora finite, ma le scuole di tutto il Paese si preparano a riaprire i battenti. Il calendario delle date varia leggermente da regione a regione. La maggior parte, come Emilia Romagna, Lazio e Sicilia, inizierà le lezioni il 15 settembre

È iniziato ufficialmente il countdown per l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026. Seppure le vacanze estive non siano ancora finite e molti studenti e studentesse si stiano ancora godendo il meritato riposo estivo, le scuole di tutto il Paese si preparano a riaprire i battenti. Il calendario delle date, però, varia leggermente da regione a regione. La maggior parte delle regioni inizierà le lezioni il 15 settembre 2025.