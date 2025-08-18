Calendario scolastico 2025 2026: quando iniziano le lezioni in Italia

Esplora tutte le offerte Sky
Calendario scolastico 2025 2026: quando iniziano le lezioni regione per regione

Cronaca
©Ansa

Le vacanze per i ragazzi non sono ancora finite, ma le scuole di tutto il Paese si preparano a riaprire i battenti. Il calendario delle date varia leggermente da regione a regione. La maggior parte, come Emilia Romagna, Lazio e Sicilia, inizierà le lezioni il 15 settembre

 

ascolta articolo

È iniziato ufficialmente il countdown per l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026. Seppure le vacanze estive non siano ancora finite e molti studenti e studentesse si stiano ancora godendo il meritato riposo estivo, le scuole di tutto il Paese si preparano a riaprire i battenti. Il calendario delle date, però, varia leggermente da regione a regione. La maggior parte delle regioni inizierà le lezioni il 15 settembre 2025.

Le date di inizio scuola, regione per regione 

  • Abruzzo: 15 settembre;
  • Basilicata: 15 settembre;
  • Calabria: 16 settembre;
  • Campania: 15 settembre;
  • Emilia Romagna: 15 settembre;
  • Friuli Venezia Giulia: 11 settembre;
  • Lazio: 15 settembre;
  • Liguria: 15 settembre;
  • Lombardia: 12 settembre 2025;
  • Marche: 15 settembre 2025;
  • Molise: 15 settembre 2025;
  • Piemonte: 10 settembre;
  • Provincia Autonoma di Bolzano: 8 settembre;
  • Provincia Autonoma di Trento: 10 settembre 2025
  • Puglia: 16 settembre;
  • Sardegna: 15 settembre;
  • Sicilia: 15 settembre;
  • Toscana: 15 settembre;
  • Trentino: 10 settembre;
  • Umbria: 15 settembre;
  • Veneto: 10 settembre 2025;
  • Valle d'Aosta: 10 settembre.

